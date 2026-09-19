Дългът на Франция ще се повиши до рекордните 121,7% от БВП през 2027 г.

Нивото на задлъжнялост на Франция ще продължи да нараства, като ще достигне 119,3 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2026 г. и 121,7 процента през 2027 г., съобщи днес френското министерство на икономиката и финансите, цитирано от Франс прес.

Тези нива на задлъжнялост са най-високите от 1995 г. насам, сочат данни на Националния институт по статистика (Insee).

„Това увеличение е неизбежно. То е следствие от дефицит, който остава висок“, обясни министерството пред журналисти, след като тази нощ представи бюджетните разчети за 2027 г. пред Висшия съвет по публичните финанси (HCFP), който трябва да се произнесе относно „искреността и достоверността“ на макроикономическите планове.

За бюджетния дефицит се прогнозира увеличение до 5,4 процента през 2024 г. след ниво от 5,1 процента от БВП през 2025 г. и последващо намаляване до 5 процента през 2027 г. – цел, която министърът на икономиката и финансите Ролан Лескюр определи като „амбициозна“, но „очевидно постижима“.

„Перспективата за стабилизиране на този коефициент (на дълга) може да се реализира, едва когато бюджетният дефицит бъде сведен до 3 процента“ от БВП – цел, която се запазва за 2029 г., уточни още министерството на финансите, пише БТА.

Премиерът Себастиен Льокорню представи по-рано тази седмица основните параметри на бюджета за 2027 г., за който се планира да бъде „офанзивен“, с икономии за 54 млрд. евро, като обаче оставя на парламента да вземе решение по някои мерки, например засягащите пенсионерите.

Проектите за държавния бюджет и бюджета на социалното осигуряване ще бъдат представени на заседанието на френския министерски съвет на 1 октомври, преди да бъдат разгледани в парламента.

Консултацията за становище с Висшия съвет по публичните финанси, орган към Сметната палата, е задължителна.