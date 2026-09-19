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Кола се блъсна в самолет на летището в Мюнхен

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КАДЪР: Екс/@focusonline

Шофьор на служебен автомобил, принадлежащ на фирма за почистване, е бил сериозно ранен, след като рано тази сутрин се е блъснал в двигател на самолет на летището в Мюнхен, предаде ДПА, позовавайки се на полицията. 

След това автомобилът се е ударил в стълба за качване на пътници на самолети, на която не е имало хора, заяви говорителка на полицията.

Шофьорът е бил транспортиран с медицински спасителен хеликоптер в болница, пише БТА. 

Инцидентът е станал около 03:00 ч. сутринта местно време (04:00 ч. българско). Самолетът е бил паркиран извън основната зона на летището и в момента на сблъсъка на борда също не е имало хора.

Първоначалните констатации сочат, че до сблъсъка се е стигнало в резултат на здравословен проблем, добави говорителката на полицията. 

Очаква се разследване на случая, което да установи точните обстоятелства около катастрофата.

Полицията съобщи, че по никакъв начин не е имало опасност за други хора, а инцидентът не е повлиял на дейността на летището.

На международното летище в Мюнхен има забрана за редовни нощни полети между 00:00 ч. в полунощ и 05:00 ч. сутринта. 

КАДЪР: Екс/@focusonline

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