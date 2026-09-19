201 задържани за международни валутни измами в Турция, вероятно свързани с Израел

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Турските сили за сигурност са задържали 201 заподозрени за участие в международна престъпна група, за която се твърди, че е ръководена от израелски граждани и е извършвала измами при инвестиции в чужда валута.

Сред задържаните са 9 израелски и 11 пакистански граждани. Други 25 заподозрени са от Азербайджан, Сирия, Йордания, Украйна, Тайланд, Индонезия, Мароко, Мозамбик, Аржентина, Египет и Бангладеш, съобщава БТА.

В рамките на разследването са установени 25 фирми и 40 колцентъра и финансови офиса, в които са работили турски и чуждестранни граждани, съобщават от прокуратурата.

При операцията са иззети активи на стойност 1,5 млрд. турски лири, или близо 27 млн. евро, за които се предполага, че са придобити от престъпна дейност. Конфискувани са и 80 моторни превозни средства.

Банковите и криптовалутните лични и фирмени сметки на заподозрените са били замразени.

Разследващите органи са издали заповеди за арест общо на 248 заподозрени. Операцията продължава.