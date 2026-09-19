Унгария дава по 13 евро месечно на шофьори на дизелови коли заради скъпото гориво

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Унгарското правителство отпуска финансова помощ на собствениците на дизелови автомобили заради рязкото поскъпване на горивата на фона на войната в Иран.

Собствениците на дизелови автомобили с мощност под 150 конски сили ще получават по 5000 форинта (13,73 евро) месечно от септември до декември.

Цените на горивата в страната са се повишили рязко от началото на войната в Иран през февруари. Литър бензин А95 струва средно 1,77 евро в повечето бензиностанции, докато дизелът достига до 1,90 евро за литър.

За да получат помощта, собствениците на автомобилите няма да трябва да подават заявления. Унгарската данъчна служба ще извършва плащанията автоматично, като разполага както с данъчните, така и с данните за регистрацията на превозните средства.

Премиерът Петер Мадяр обясни решението за ограничаване на директната помощ до собствениците на дизелови автомобили с рязкото поскъпване на този вид гориво през последните месеци, съобщава БТА.