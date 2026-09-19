Експлозии и пламъци край летището в Рияд

Пламъци и черен дим са забелязани край летището в столицата на Саудитска Арабия - Рияд. Звуци, наподобяващи експлозии, са били чути в района, а саудитските власти изпратили предупреждения за потенциална опасност през нощта.

Случилото се идва на фона на ескалацията на атаките от страна на йеменските бунтовници хуси. Все още няма официална информация какво е причинило дима. Пресслужбата на саудитското правителство не е отговорила на запитване на Ройтерс за повече подробности.

Саудитската гражданска отбрана е изпратила предупреждения по мобилните телефони за потенциална опасност в Рияд и град Ал Хардж, източно от столицата. По-късно тази сутрин властите са обявили, че опасността е отминала, съобщава Ройтерс.

Журналист на Ройтерс в квартал „Ал Олая" в Рияд е съобщил, че е чул звуци, наподобяващи експлозии, преди да бъде обявен краят на опасността.

През тази година в Рияд на няколко пъти е била обявявана тревога за потенциална опасност след началото на войната между САЩ и Иран. По данни на Ройтерс обаче предупрежденията от изминалата нощ са първите след началото на ескалацията на напрежението с йеменските хуси през юли.