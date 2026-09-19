Беларус провежда военни учения на границата с ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Беларус проведе военни учения от „строго отбранително естество" близо до границата с Европейския съюз.

Маневрите на страната, съюзник на Русия, са продължили от вторник до петък, а целта им е била да се засили способността на беларуските войски да защитават държавния суверенитет и териториалната цялост, съобщава Министерството на отбраната на Беларус. Не е ясно колко военнослужещи са участвали в практиката.

В рамките на ученията са отработвани действия по гранична отбрана, елиминиране на саботажни групи, както и противодействие и управление на дронове, съобщава още БТА.

„Частите, действащи по границата, изпълниха мисиите си в съответствие с плана на ученията в комплексна и постоянно развиваща се среда и успешно завършиха възложените им задачи", заявява беларуският генерал Вадим Суров.

Беларус провежда най-малко две големи военни учения годишно със своите съюзници, включително Русия, както и десетки по-малки регионални маневри. Последните са били именно по границата с Европейския съюз.

През септември 2025 г. Русия и Беларус проведоха мащабните учения „Запад-2025", в които участваха близо 100 000 военнослужещи, включително в райони по границата с ЕС.

През последните години военни учения по границите с Беларус и Русия са организирали и държави от НАТО.