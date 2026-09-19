Дронове спряха полетите на летището в Люксембург, започна разследване

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Правителството на Люксембург започна разследване, след като международното летище „Финдел" в столицата временно преустанови работа снощи заради забелязани дронове.

Всички полети са били временно отменени, след като във въздушното пространство над летището са забелязани „неидентифицирани и неоторизирани дронове", съобщиха от правителството.

Общо 19 полета са били отклонени към други летища. Работата на „Финдел" е възобновена около 01:20 ч. местно време (02:20 ч. българско), пише БТА.

Премиерът на Люксембург Люк Фриден заяви пред журналисти, че страната се сблъсква с „нещо ново за херцогството" – присъствието на потенциално по-големи дронове във въздушното пространство.

„Наблюдавахме това през последните няколко дни, което доведе до предпазни мерки миналата нощ", добави Фриден.

Междуведомственото звено за оценка на дронове е било свикано, за да анализира ситуацията. Фриден е провел и среща с група министри и представители на съответните органи.

На този етап обаче властите не дават окончателни отговори.

„На този етап наличната информация не позволява да се направят окончателни заключения", се посочва в правителственото изявление.

Компетентните органи продължават да анализират събраната информация и извършват необходимите проверки в тясно сътрудничество с международните партньори.