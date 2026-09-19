НАТО готов за евентуална руска атака под фалшив флаг

НАТО е готов да реагира на евентуална руска ескалация по източния фланг на Европа, заяви в събота висшият военен ръководител на Алианса – адмирал Джузепе Каво Драгоне, на фона на зачестяващите предупреждения за възможна инсценирана атака от страна на Москва, съобщава "Политико".

„Алиансът е готов, структурата е готова, войниците... оръжията са готови", каза Драгоне пред журналисти по време на редовна среща на 32-мата висши генерали от Алианса в Копенхаген, като добави, че НАТО продължава работата си по „увеличаване" на тези сили – както по отношение на числеността, така и по отношение на тяхната технологична усъвършенстваност.

Тези изказвания идват на фона на зачестилите предупреждения от страна на европейски лидери за възможна руска ескалация в Европа. В четвъртък полският министър-председател Доналд Туск заяви, че Москва може да изпрати дронове или ракети към държава от НАТО на предна линия в рамките на „следващите няколко месеца" като част от инсценирана провокация за изпитване на готовността на Алианса – опасение, което по-късно бе споделено и от Франция и Нидерландия.

През последните седмици Европа се сблъсква с нарастващ брой нарушения на въздушното пространство и опити за саботаж, докато напрежението с Русия продължава да расте заради пълномащабната ѝ война в Украйна. През август доклади на американското разузнаване предупредиха, че Москва планира ограничено нападение срещу страна от НАТО в близките години.

Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО, заяви, че в събота генералите от Алианса не са обсъждали най-новите предупреждения, но са изтъкнали, че НАТО разполага с „4000 страници" готови военни планове за защита на източния си фланг, обхващащи сценарии – от такива, включващи „минимална криза или намеса на наша територия", до други. Съюзниците от НАТО одобриха три оперативни регионални плана за отбрана през 2023 г. след пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна.

Съюзниците са „готови в случай на ескалация", заяви Драгоне. „При евентуално нападение знаем как да действаме."

„Безразсъдното поведение на Русия през последните седмици и месеци... продължава да подлага на изпитание решимостта на съюзниците" и „цели да подкопае доверието и да отслаби единството ни", каза Драгоне, като добави: „Искам да бъда ясен – тези опити не ни разделят. Те усъвършенстват средствата ни за действие и ни правят много по-единни и решителни."