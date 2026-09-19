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Крайнодесен протест в Хага прерасна в сблъсъци, хвърляли „Молотов" по полицията

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Протестът в Хага. СНИМКА: Фейсбук

Полицията в Хага разпръсна забранен протест на крайнодесни активисти, след като демонстранти атакуваха силите на реда с коктейли „Молотов" и пътни знаци.

Митингът е бил срещу имиграцията и миграционната политика на правителството. По време на демонстрацията участници са скандирали и лозунги срещу мигрантите, както и призиви за насилие срещу евреите.

Заради ситуацията градската администрация на Хага обяви извънредно положение. Няколко демонстранти са били арестувани, съобщи БТА.

Министърът на правосъдието Давид ван Вал осъди нападенията срещу полицията и крайнодесните лозунги.
„Важно е да предприемем възможно най-твърдите действия", заяви той.

Министърът каза, че е видял „отвратителни кадри" от Хага, включително хитлеристки поздрави, антисемитски лозунги, насилие срещу полицаи и хвърляне на запалителни вещества по тях.

Протестът е бил организиран от движението „Ние сме народът" (Wij Zijn Het Volk), което по-рано е призовало за демонстрация срещу имиграцията в Нидерландия и миграционната политика на правителството.

Протестът в Хага. СНИМКА: Фейсбук

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