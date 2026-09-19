Германски генерал оглавява Военния комитет на НАТО

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Германският генерал Карстен Бройер ще бъде следващият председател на Военния комитет на НАТО. Той бе избран днес на заседание на комитета в Копенхаген, съобщи БТА.

Бройер, който е генерален инспектор на германската армия и най-високопоставеният военен в страната, ще наследи италианския адмирал Джузепе Каво Драгоне. Мандатът му ще продължи до юли 2027 г.

За поста той се състезаваше с началника на канадските въоръжени сили ген. Джени Каринян. При избора й тя щеше да стане първата жена начело на Военния комитет.

След избора Бройер благодари на колегите си за „доверието, което са му оказали".

„Подкрепата на началниците на отбраната на нашите съюзници в НАТО означава много за мен. Алиансът е изправен пред големи предизвикателства - за нашата сигурност и мир в Европа и отвъд", заяви той.

Като председател на Военния комитет Бройер ще трябва да обединява позициите на военните ръководители на всички държави членки и да дава военни съвети на алианса.

„Изпитвам най-голямо уважение към тази работа и с нетърпение очаквам да поема тази предизвикателна и важна роля, както и отговорността за мира и свободата в рамките на нашия алианс заедно с нашите съюзници", каза той.

Съвместното командване на съюзническите сили на НАТО в Брюнсюм, Нидерландия, поздрави германския генерал за избора му.

Председателят на Военния комитет, заедно с Върховния главнокомандващ на съюзническите въоръжени сили в Европа (SACEUR), е сред най-влиятелните военни фигури в НАТО, отбелязва ДПА.