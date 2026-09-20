Роберт Фицо: Опитите за унищожаване на Русия през Украйна се провалиха

Словашкият премиер Роберт Фицо обвини определени западни политици в опити да започнат директен конфликт между НАТО и Русия, защото стратегията им за победа над Москва в конфликта в Украйна се е провалила.

По думите му има сериозна опасност много скоро в Европа да избухне мащабна война поради провала на опитите за мирно разрешаване на противопоставянето между Кремъл и Киев.

"Изправени сме пред смъртна опасност. Гледаме как Западът налива масло в огъня с подкрепата си за Украйна. Неуспехът на стратегията да се унищожи Русия чрез войната в Украйна накара някои западни политици да вярват, че ако тази цел не може да бъде постигната посредством украинската армия и оказваната ѝ пълна подкрепа, тогава трябва да се положат всички усилия, за да се предизвика конфликт между НАТО и Русия", предупреди Фицо.

По думите му конфликтът в Украйна не е нито война на Словакия, нито на алианса, но някои военни ястреби в НАТО се опитват на всяка цена да превърнат тази война в конфликт между Русия и НАТО.

Фицо каза, че е лесно да се създаде претекст за война и подчерта, че Братислава няма да изпраща войници на бойното поле под изфабрикуван предлог, пише БТА.