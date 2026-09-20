ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23592556 www.24chasa.bg

Тръмп спешно се върна в Белия дом на фона на растящото напрежение в Близкия изток

3784
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмпсъкрати престоя си в резиденция на американските лидери „Кемп Дейвид“ в събота. Там той трябваше да прекара и двата почивни дни, след като през последните часове военните действия в Близкия изток се засилиха, предаде Франс прес.

Въпреки че графикът на Тръмп бе променен, след като йеменските бунтовници хуси атакуваха столицата на Саудитска Арабия, Белият дом не посочи официална причина за предсрочното завръщане във Вашингтон на президента републиканец, която се намира в Мериленд, съобщи БТА. 

Междувременно САЩ призоваха своите граждани, които се намират в Близкия изток, да бъдат предпазливи и предупредиха, че военният конфликт между хутите и Саудитска Арабия може да бързо да ескалира. 

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Бракът на Пъдеви получи подпис, но е прекрасна комедия с дребни жестове