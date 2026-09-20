Тръмп спешно се върна в Белия дом на фона на растящото напрежение в Близкия изток

Американският президент Доналд Тръмпсъкрати престоя си в резиденция на американските лидери „Кемп Дейвид“ в събота. Там той трябваше да прекара и двата почивни дни, след като през последните часове военните действия в Близкия изток се засилиха, предаде Франс прес.

Въпреки че графикът на Тръмп бе променен, след като йеменските бунтовници хуси атакуваха столицата на Саудитска Арабия, Белият дом не посочи официална причина за предсрочното завръщане във Вашингтон на президента републиканец, която се намира в Мериленд, съобщи БТА.

Междувременно САЩ призоваха своите граждани, които се намират в Близкия изток, да бъдат предпазливи и предупредиха, че военният конфликт между хутите и Саудитска Арабия може да бързо да ескалира.