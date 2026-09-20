Макрон: Споразумението между САЩ, Дания и Гренландия помага нещата да се успокоят

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Френският президент Еманюел Макрон заяви, че споразумението между САЩ, Дания и Гренландия „помага нещата да се успокоят“ и „да се потвърди датският суверенитет“ над арктическата територия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Макрон направи това изказване по време на посещението си във френската отвъдморска територия Сен Пиер и Микелон – малък архипелаг, разположен в Северния Атлантически океан, близо до източното крайбрежие на Канада.

„Просто отбелязвам, че се признава датският суверенитет, международното право се зачита и ние искахме точно това“, добави Макрон.

Американският президент Доналд Тръмп в петък вечерта обяви, че САЩ, Дания и Гренландия са постигнали споразумение, което позволява на Вашингтон да установи значително военно присъствие на арктическия остров, припомня Ройтерс.

Дания и Гренландия коментираха, че никое споразумение със Съединените щати няма да застраши суверенитета на арктическата територия.