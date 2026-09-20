ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23592579 www.24chasa.bg

Макрон: Споразумението между САЩ, Дания и Гренландия помага нещата да се успокоят

3776
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Еманюел Макрон СНИМКА: Ройтерс

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че споразумението между САЩ, Дания и Гренландия „помага нещата да се успокоят“ и „да се потвърди датският суверенитет“ над арктическата територия, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

Макрон направи това изказване по време на посещението си във френската отвъдморска територия Сен Пиер и Микелон – малък архипелаг, разположен в Северния Атлантически океан, близо до източното крайбрежие на Канада.

„Просто отбелязвам, че се признава  датският суверенитет, международното право се зачита и ние искахме точно това“, добави Макрон.

Американският президент Доналд Тръмп в петък вечерта обяви, че САЩ, Дания и Гренландия са постигнали споразумение, което позволява на Вашингтон да установи значително военно присъствие на арктическия остров, припомня Ройтерс.  

Дания и Гренландия коментираха, че никое споразумение със Съединените щати няма да застраши суверенитета на арктическата територия.

Еманюел Макрон СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Бракът на Пъдеви получи подпис, но е прекрасна комедия с дребни жестове