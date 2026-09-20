Тръмп ще ускорява развитието на изкуствения интелект въпреки опасностите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява да забърза развитието на изкуствения интелект в страната, независимо от увеличаващите се рискове, които технологията крие за съществуването на човечеството.

"По никакъв начин няма да възпрепятстваме или да потъпкваме растежа на тази невероятна индустрия", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл. Той подчерта за пореден път, че САЩ изпреварват Китай и останалата част от света в областта на технологиите и че иска това да остане така.

Изявлението му най-вероятно идва заради поредният призив за забавяне на разработките в областта на изкуствения интелект беше отправен след хакерски атаки, извършени без човешки контрол. Мишените включваха компаниите Anthropic и OpenAI, която е създател на ChatGPT. Поради този инцидент двете дружества призоваха за по-бавни темпове, понеже има риск технологията да излезе извън човешкия контрол.

Изследователи от сектора също предупредиха, че изкуственият интелект потенциално би могъл да унищожи човечеството, въпреки че по този въпрос няма всеобщо съгласие. В САЩ обаче се засилва движението срещу изграждането на огромни центрове за данни за изкуствен интелект, отчасти защото тези съоръжения водят до повишаване на разходите за електроенергия и вода.

Тръмп каза, че с негативните последици от технологията ще се заеме ново звено, наречено "Сили за изкуствен интелект", които ще действат съобразно Наказателния кодекс на САЩ. Той даде за пример Космическите сили, които основа по време на първия си мандат с идеята да отблъскват заплахите, идващи от космоса.

Републиканецът също така отбеляза, че скоро ще назначи правителствен координатор за изкуствения интелект. Предприемачът от Силициевата долина Дейвид Сакс изпълняваше тази функция до март 2026 г., когато изтече мандатът му като държавен служител без портфейл.