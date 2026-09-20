Братът на Даяна: Медиите я унищожаваха, правят същото с Хари и Меган - като раково заболяване

Братът на принцеса Даяна Ерл Спенсър заяви пред Би Би Си, че отношението на медиите към принц Хари и Меган Маркъл напомня на това, което се е случило със сестра му.

Той описа медийното отразяване на двойката като раково влияние в живота им и заяви, че хората трябва да си вземат поука от примера на Даяна.

Двойката от Съсекс, която наскоро се завърна в Обединеното кралство от Калифорния, шест години след оттеглянето си от кралските задължения, често критикува медиите.

Това става след като в петък стана ясно, че граф Спенсър е заявил, че е „казал цялата истина" когато е казал, че крал Чарлз е казал по телефона в дните след смъртта ѝ, че хората ще забравят Даяна много скоро.

В разговор с Лаура Куенсберг в имението си Алторп граф Спенсър беше запитан дали смята, че Даяна би се идентифицирала с вниманието, на което са подложени херцогът и херцогинята на Съсекс.

„Ако погледнете статия в таблоид за Даяна или Хари и Меган, те могат да бъдат наистина, наистина неприятни. И мисля, че хората наистина би трябвало да се поучат от примера на Даяна. Не съм тук, за да говоря от името на Хари и Меган, но за всеки, който ежедневно бива унищожаван по този начин, това сигурно е като раково заболяване в живота му", отговори той.

Сподели, че е виждал сълзите на отчаяние на Даяна, когато е описвала въздействието на медийното отразяване върху себе си и добави, че тя е била много чувствителна към критиките.

Ърл Спенсър заяви, че сестра му, която се омъжи за Чарлз през 1981 г., когато той беше принц, е била наистина съкрушена от цялата тази критика.

"Жалко е да се наблюдава ехото от онова време в отношението към племенника ми принц Хари и съпругата му Меган", заяви граф Спенсър.

Той също така заяви, че според него в медиите съществува усещането, че е на страната на Хари.

„Аз съм на страната на синовете на покойната ми сестра, и на двамата, и ако някой от тях има нужда от нещо, ще бъда еднакво до тях", коментира той.

Принцеса Даяна беше обект на огромен интерес от страна на пресата до смъртта ѝ при автомобилна катастрофа в Париж на 31 август 1997 г.

В речта си на погребението ѝ граф Спенсър обвини медиите, че постоянно са се опитвали да я унижат и заяви, че таблоидите са се чувствали застрашени от нейната истинска доброта.

Коментарите му относно съпрузите Съсекс идват само няколко седмици след като двамата се завърнаха във Великобритания. Те отдавна критикуват отношението на британската преса към тях, както и подкрепата, която са получили от кралското семейство преди решението си да напуснат Великобритания.

В интервюто на двойката с Опра Уинфри от 2021 г. принц Хари обвини таблоидите, че са създали токсична среда на контрол и страх.

Меган, от своя страна, заяви в сериала на двойката за Netflix от 2022 г., че независимо колко усилия полагала и колко добра била, медиите пак намирали начин да я унищожат.

През юли тази година принц Хари и още шестима души, сред които Лиз Хърли и сър Елтън Джон, загубиха дело за нарушаване на правото на личен живот срещу издателя на Daily Mail и може да се наложи да платят съдебни разноски в размер до 34,5 млн. лири.

В отделни, по-ранни съдебни спорове херцогът на Съсекс победи Mirror Group в съда, а News Group - извън съда, като ги принуди да сключат споразумение, да изплатят обезщетение и да поднесат извинение.

Интервюто на граф Спенсър за Би Би Си беше първото му, след като дворецът публикува остро изявление в отговор на твърденията му относно крал Чарлз.

В изявлението се посочваше, че кралят „съзнава, че болката от загубата на брат може да замъгли разума, да повлияе на преценката и да оцвети спомените по начини, които другите не осъзнават, дори много години след такава загуба".

Граф Спенсър му отговори: „Е, ядосан ли е? Ядосан ли е или му е неудобно? В целия си живот съм имал само два разговора по телефона с принц Чарлз. Бях изключително внимателен към това, което казваше, и това са точно думите, които той изрече. Искрено, това е, което каза. "

Помолен да отговори дали има доказателства в подкрепа на твърдението си, той каза, че тогава е разказал на семейството и приятелите си какво е било казано, защото било ужасно.

„Те някак си се измъкнаха от това, нали? Казаха, че спомените могат да се различават. Аз казвам истината", посочи още той.

Когато беше попитан на кой Чарлз трябва да вярва обществеността, той отговори: „Аз казвам истината."

Книгата на граф Спенсър, „Swan Song: Diana, My Sister", ще излезе следващата седмица и се очаква да бъде силно критична към кралското семейство.

В допълнителни откъси, публикувани в четвъртък, той твърди, че кралят „звучал еуфорично възбуден", когато му се обадил след смъртта на Даяна. Казва, че Чарлз е звучал все едно е спечелил лотарията.