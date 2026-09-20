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Масирана атака с украински дронове срещу Москва: Има загинали и ранени

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Пушек и пламъци се издигат от Московския нефтопреработвателен завод след украинската атака с дронове. СНИМКА: РОЙТЕРС

Десетки украински дронове поразиха Москва през изтеклата нощ, при което има загинали поне двама души. Това съобщи кметът на мегаполиса Сергей Собянин.

По думите му са били преханати около 188 дрона от Руските ВВС по време на атаката. Той добави, че е бил засегнат и Московският нефтопреработвателен завод, но там няма ранени. Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов уточни на свой ред, че освен най-малко двамата загинали в руската столица, още поне 6 души, сред които и две деца, са ранени.

ДПА отбелязва, че тази информация не може още да бъде проверена чрез независими източници.

Агенцията твърди, че украинската атака с дронове срещу Москва идва в последния ден от тридневните парламентарни избори в Русия, които се очаква да потвърдят доминиращото положение на лоялните към Кремъл партии в руската Държавна дума.

Изборите за Държавната дума, първите откакто Русия започна мащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г., се разглеждат като референдум относно продължаването на войната.

Критиците на Москва вече определиха гласуването като несправедливо още преди началото му, тъй като на опозицията бе забранено да се яви и да представи свои кандидати на изборите.

Русия многократно е нанасяла удари по украински градове с балистични и крилати ракети, планиращи бомби и дронове. Украйна, подкрепяна от Запада, отвърна с удари по руска територия, като разчиташе в голяма степен на сравнително евтини и бързо произвеждани дронове, както и на крилати ракети.

Пушек и пламъци се издигат от Московския нефтопреработвателен завод след украинската атака с дронове. СНИМКА: РОЙТЕРС

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