Компания на Илон Мъск кани българина Николай Калайджиев да пилотира мисии в космоса

Компанията на Илон Мъск „Спейс Екс" е поканила българския пилот-рекордьор Николай Калайджиев да участва в две техни мисии. Били впечатлени от постижението му, вписано в Гинес - да направи 1021 излитания и кацания със самолет за 14 часа.

"Не само като част от екипажа, а аз да съм пилотът на самата мисия, което е огромна оценка за мен и моя екип", обясни той.

По думите му едно такова събитие ще даде огромен тласък в развитието на нашата нация.

Световните рекорди на Гинес официално признаха постижението на Калайджиев. Той е първият човек, извършил над 1000 излитания и кацания в рамките на един ден на летището в Горна Оряховица. Той направи 1021 излитания и кацания за 14 часа и 28 минути, като преди всяко кацане той изпълнява полет по кръг.

„Преди три дни аз и моят екип разбрахме, че успяхме да направим нещо, което всички мислеха, че е невъзможно. Изпитахме огромна радост от това нещо и България може да се гордее", каза пред bTV Николай Калайджиев.

Той сподели, че напрежението е било много голямо, защото до последния ден вечерта е имало много неща, които е трябвало да се стиковат за световния рекорд.

„Беше дошла космическата компания „Спейс Екс" да ни наблюдава. Отделно от това екипът работеше над два месеца и половина денонощно. Всички си мислеха, че вероятността да стигнеш до крайния резултат е под 1%. Можете да си представите колко голямо беше напрежението", разказа пилотът.

„Моят мениджър беше във Вашингтон, говори с централата на „Спейс Екс" и специално от Лос Анджелис дойдоха да ни гледат", разказа Калайджиев.

За него това е шести пореден световен рекорд.

Николай Калайджиев е професионален военен, лицензиран граждански и акробатичен пилот. Пилотирането открива като свое призвание през 2010 г., когато е състезател по колоездене и мотокрос. Пет години по-късно е сред участниците в конференцията за млади пилоти „Young eagles week", а през 2018 г. се дипломира като летец-пилот в НВУ „Васил Левски" и впоследствие се включва в редиците на българската военна авиация.