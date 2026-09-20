Куба възстанови мрежата си след седмото голямо прекъсване на тока за годината

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Куба е възстановила националната си електропреносна мрежа след седмото си голямо прекъсване на тока през тази година. Островът се намира в тежка енергийна криза заради силното ембарго на САЩ, които се опитват да свалят управляващия комунистически режим.

Поради недостига на електроенергия властите предупредиха, че прекъсванията на тока може да продължат и след възстановяването на мрежата.

Повреда „по преносните линии", съчетана с „нестабилни метеорологични условия", доведе в петък до прекъсване на електроснабдяването в западната част на страната, по-специално в столицата Хавана, след което се разпространи и в други региони.

Снощи в 20:00 ч. местно време (00:00 ч. в полунощ по Гринуич) държавната електрическа компания „Юнион Електрика" (UNE) съобщи, че „Националната електропреносна мрежа на Куба (SEN) отново е свързана в цялата страна".

Островът обаче остава частично без електроенергия поради ниския производствен капацитет, предупреди Лиснер Крус от „Юнион Електрика" по кубинската телевизия. „Последиците (от аварията) са сериозни", обясни той.

В кубинската столица Хавана около 48% от населението снощи е имало достъп до електроенергия по най-нова информация, предоставена от ръководената от Крус държавна електрическа компания, пише БТА.