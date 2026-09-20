Посетители на „Октоберфест" бяха оставени да висят с главите надолу на атракцион

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Посетители на атракцион на „Октоберфест" в Мюнхен останаха да висят с главите надолу около пет минути през първия ден на бирения фестивал, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Няколко души, предимно младежи, са получили леко замайване и проблеми с кръвообращението. След кратък медицински преглед те са се върнали към празненствата. Причината за инцидента все още не е установена.

Спешните екипи са оказали помощ на близо 600 души още в първия ден от 191-вото издание на фестивала.

„Октоберфест", известен в Бавария като „Визен", беше открит вчера в Мюнхен. Най-големият бирен фестивал в света продължава 16 дни – до 4 октомври, и предлага бирени шатри, атракциони, традиционна баварска храна и музика на живо.