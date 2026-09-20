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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23593202 www.24chasa.bg

Северна Корея изстреля балистична ракета към Източнокитайско море

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Балистична ракета (Снимката е илюстративна)

Северна Корея е изстреляла в неделя обект, за който се подозира, че е балистична ракета, в посока Източнокитайско море, съобщиха Южна Корея и Япония.

Според агенция „Йонхап" южнокорейските въоръжени сили са заявили, че Пхенян е изстрелял поне един идентифициран обект към Източнокитайско море

В съобщение до медиите Общото командване на въоръжените сили на страната заяви, че е засякло изстрелването, без да предостави допълнителни подробности, съобщава Анадолската агенция.

Япония заяви, че се смята, че снарядът е паднал извън нейната изключителна икономическа зона, съобщи „Киодо Нюз".

Миналата седмица Пхенян осъди военноморските учения под ръководството на САЩ, в които участваха Южна Корея и Япония и които се проведоха от 29 август до 10 септември в близост до Гуам. Страната не реагира веднага на последните твърдения.

Балистична ракета (Снимката е илюстративна)

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