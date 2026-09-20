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КМГ: В Сиан бе открит 13-ият Международен филмов фестивал „Пътят на коприната“

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 19 септември в Сиан беше открит 13-ият Международен филмов фестивал „Пътят на коприната", организиран съвместно от Китайската медийна група и правителствата на провинциите Шаанси и Фудзиен, съобщи Китайската медийна група.

Директорът на Китайската медийна група и председател на организационния комитет на фестивала Шън Хайсюн отправи видео приветствие към участниците.

В него той заяви, че през тринадесетте години от създаването си Международният филмов фестивал „Пътят на коприната" се е утвърдил като платформа за културен обмен. По думите му Китайската медийна група организира и инициативата „Светлина и образи по Пътя на коприната" за представяне на китайски филми в чужбина, като провежда прожекции и в редица държави, участващи в инициативата „Един пояс, един път". Така киното се превръща в трайна културна връзка между народите.

Шън Хайсюн посочи, че Китайската медийна група е готова да работи с партньори от Китай и чужбина за представянето на китайската култура чрез нови истории за Пътя на коприната и да дава своя принос за изграждането на общност на споделена съдба на човечеството.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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