КМГ: Китай засилва борбата с измамите при мониторинга на околната среда

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Китай ще засили мерките срещу нарушенията и измамите при извършването на екологичен мониторинг, като няколко държавни ведомства ще координират проверките и прилагането на санкции, съобщи Китайската медийна група, позовавайки се на Министерството на екологията и околната среда в страната.

Министърът на екологията и околната среда Хуан Жунциу заяви, че фалшифицирането на данни от мониторингови агенции остава сериозен проблем. Той призова за политика на нулева толерантност, която да гарантира качеството и достоверността на данните за състоянието на околната среда.

Изявлението беше направено на национална среща, свикана от министерството и други отговорни ведомства за координиране на кампанията.

Тя ще се проведе на три етапа – установяване на нарушенията в сектора, целеви проверки и отстраняване на проблемите, както и въвеждане на стандартизирани практики.

Мониторинговите агенции ще трябва да извършат вътрешни проверки и да изготвят списъци с установените нарушения. След това властите ще предприемат целеви мерки и ще санкционират нарушенията в съответствие със закона, като ще следят и за пълното изпълнение на предписаните корекции.

Ще бъдат засилени и внезапните проверки и проверката на достоверността на данните. Властите ще следят за неточни, пропуснати или умишлено прикрити данни, както и за формално или фиктивно изпълнение на предписанията.

Министерството ще засили и постоянния контрол чрез ускоряване на въвеждането на нови правила за управление и по-активно използване на националната платформа за управление и обслужване на системата за екологичен мониторинг.

През последните години Китай засили контрола върху екологичния мониторинг в рамките на усилията си за подобряване на опазването на околната среда.

Новият Кодекс за екологията и околната среда, който влезе в сила на 15 август, изрично забранява практики като намеса при вземането на проби, подмяна на проби, промяна на условията за мониторинг, фиктивен мониторинг, както и подправяне или фалшифициране на записи.