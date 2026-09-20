Румъния осъди руските избори в Приднестровието и окупираните украински територии

Румъния осъди провеждането на изброи за руската Държавна дума в сепаратиския молдовски регион Приднестровие и в окупираните украински източни територии.

В съобщение на външното министерство на страната се казва, че изборите на официални признати за територии на Киев региони е нарушение на международното право. Румъния твърдо отхвърля всеки опит за легитимиране чрез изборен процес на последиците от незаконните действия на Руската федерация и подчертава, че те не могат да създадат правни резултати и не могат да променят международния статут на въпросните територии.

За секциите в Приднестровието румънското външно министерство осъжда организирането им от Русия без съгласието на властите в Кишинев. В изявлението се казва, че това действие нарушава суверенитета и териториалната цялост на Република Молдова и е в явно противоречие с усилията на молдовските власти и техните международни партньори за намирането на политическо решение, пише БТА.