Шестима французи са съдени в Ирак като част от мащабно дело срещу терористи на "Ислямска държава"

Шестима френски граждани ще бъдат съдени в Ирак по обвинения за тероризъм. Те са част от хилядите обвиняеми в мащабно дело срещу членове на радикалната групировка "Ислямска държава".

Процесът се води още от сутринта като очевидци твърдят, че пред съда в Багдад са започнали да пристигат автомобили на затворническите власти и френски дипломати. Въпреки че самоличността на френските граждани не се разкрива, съдебен представител заяви, че те са част от група от 47 французи, прехвърлени през 2025 г. от съседна Сирия, където групировката "Ислямска държава" контролираше огромни територии след 2014 г.

Сред обвиняемите е Габриел Адал. Той е част от френското джихадистко движение, което прие отговорност за атентатът в Ница от 2016 г., при който загинаха 86 души на връх националния празник на страната - "Денят на Бастилията". Тогава стана ясно, че атаката се е извършила в името на "Ислямска държава".

Въпреки че депортирането на предполагаеми членове на групировката "Ислямска държава" и семействата им е спорна тема във Франция - страна, която е била мишена и на други джихадистки атаки, френски адвокати призоваха Париж да репатрира "спешно" французите, прехвърлени в Ирак, които са изправени там пред смъртно наказание.

В изявление от четвъртък адвокатите - Мари Дозе, Матю Багар, Виктоар Д'Юмиер, Полин Гамба-Мартини и Баптис Вашон, осъдиха липсата на прозрачност в съдебните процедури в Ирак и възможността за представяне на техните клиенти, на които, според тях, е отнето правото на защита.

Иракските съдилища постановиха стотици смъртни присъди и доживотни наказания за хора, признати за виновни за "тероризъм", включително на стотици чуждестранни бойци на "Ислямска държава", някои от които бяха заловени в Сирия и прехвърлени през границата. През 2019 г. на смърт бяха осъдени и 11 френски граждани. Техните присъди бяха обжалвани и заменени с доживотен затвор.

Правозащитни организации разритикуваха прибързания характер на тези съдебни процеси за "тероризъм", описвайки ги като преждевременни и лишени от процесуални гаранции.