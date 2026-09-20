Гърция пробва да сваля цените на горивата с инвестиции и субсидии

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Правиелството и нефтопреработвателните компании ще направя инветиции в опит да свалят цените на горивата в Гърция. Това обяви премиерът на южната ни съседка Кириакос Мицотакис, пише БТА.

По-конкретно целта е базовата цена на горивото за отопление да спадне под 1,75 евро за литър, т.е. да бъде по-ниска отколкото в края на миналия отоплителен сезон.

Същевременно правителството пристъпва към хоризонтално увеличение на субсидията за отопление както за домакинствата, които се отопляват на течни горива, така и за тези, които използват други видове енергия.

Субсидията за дизеловото гориво се продължава и за целия месец октомври.

Мицотакис обяви още, че ако Европейската комисия позволи извънредни национални интервенции, без те да бъдат включвани в тавана на разходите, правителството ще разгледа и временно намаляване на данъците върху горивата.