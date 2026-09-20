Кметът на Москва: Украйна опитва да пречи на изборите

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Председателката на руската Централна избирателна комисия (ЦИК) Ела Памфилова заяви днес, че атака с дрон срещу автобус с цивилни е отнела живота на двама души, сред които и служител на избирателна секция, в контролираната от Русия част от Херсонска област в Украйна, съобщи агенция РИА Новости, цитирана от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Памфилова е казала това по време на брифинг в последния ден от парламентарните избори в Русия, които президентът Владимир Путин определи като тест за подкрепата за руската война в Украйна.

На свой ред кметът на Москва Сергей Собянин обвини днес Украйна, че в последните часове е предприела „безпрецедентна“ атака, изстрелвайки над 1600 дрона към Русия с цел да „попречи на изборите“, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Според Собянин руската противовъздушна отбрана е свалила от събота насам над 1600 дрона, от които „450 са били насочени към Москва“.

„Тази безпрецедентна атака очевидно е била планирана с цел да се наруши провеждането на парламентарните избори. Врагът не успя“, заключи кметът на Москва в публикация в платформата за съобщения Телеграм.

Руснаците гласуват днес в третия и последен ден от първите парламентарни избори след мащабната руска операция срещу Украйна, започнала през февруари 2022 година, посочва АФП.