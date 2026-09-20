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Арестуваха сестрата на Имран Хан дни преди голям протест в негова подкрепа

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Имран Хан Снимка: СНИМКА: Екс/@ImranKhanPTI

Пакистанските власти арестуваха Алима Хан, сестра на бившия премиер Имран Хан, в дома й в Лахор дни преди планиран голям протест в подкрепа на политика, съобщи БТА. Демонстрацията на неговата партия "Пакистанско движение за справедливост" е насрочена за 27 септември.

Имран Хан е в затвора от август 2023 г. След конфликт с влиятелните военни той бе свален от премиерския пост с вот на недоверие през 2022 г., а впоследствие срещу него започнаха множество дела. Самият Хан определя обвиненията като политически мотивирани.

Сестра му е сред най-разпознаваемите му защитници и участва активно в протестите за освобождаването му. Самата тя е подсъдима по дело, свързано с демонстрация от ноември 2024 г., като срещу нея през последната година неколкократно бяха издавани заповеди за арест.

Имран Хан

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