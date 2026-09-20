Северна Корея изстреля две ракети само за три часа

Северна Корея изстреля балистична ракета и още един снаряд от източното си крайбрежие в рамките на едва три часа, съобщи БТА, позовавайки се на Ройтерс. Първата ракета е била изстреляна от района на Вонсан и е прелетяла около 450 км, а втората - над 600 км, преди да падне в морето.

Това е втората серия севернокорейски ракетни изпитания само за седмица. Миналата седмица Пхенян изстреля няколко балистични ракети с малък обсег по време на военно учение, а Ким Чен-ун междувременно поиска по-широко използване на изкуствен интелект в оръжейната промишленост.

Новите изстрелвания идват и ден след като Северна Корея отхвърли резолюция на Международната агенция за атомна енергия срещу ядрената й програма. Пхенян вписа статута си на ядрена държава в конституцията още през 2023 г.