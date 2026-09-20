Детска градина се взриви в Германия

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Детска градина се взриви в германския град Волфсбург, провинция Долна Саксония, тази сутрин. За щастие няма пострадали деца и персонал, защото градината е затворена през уикенда. Отломки от сградата са се разпръскали в района, а спешните служби са отцепили района.

В момента на взрива никой не е бил в сградата. 90 деца на възраст от 1 до 6 години посещават мястото в делничните дни.

Първият сигнал за случилото се е подаден малко след 9:00 ч. На място пристигат пожарникари, полиция, парамедици и служители на Федералната агенция за техническа помощ (THW), съобщава Би Ти Ви.

Според разследващите приблизително половината от сградата на детската градина се е срутила. Категоричната причина за това все още е неизвестна. Има обаче теория как се е стигнало до инцидента.

Местните власти коментират пред Braunschweiger Zeitung, че е възможно да е възникнала газова експлозия.

„Имаме късмет, че този инцидент се е случил в неделя. Детската градина няма да функционира дълго", коментират те.

В доклада на разследващите се посочва, че в детската градина се е готвело на газов котлон.

Полицията смята, че технически дефект е причинил вълната от налягане тази сутрин. Съседни жилищни сгради също са пострадали, от ударната вълна те са със счупени прозорци.

Кметът на Волфсбург Денис Вайлман също е пристигнал на място, за да оцени ситуацията.