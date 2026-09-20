Япония дава 2,8 млн. долара на Соломоновите острови за честни избори

Япония ще предостави до 430 млн. йени - около 2,8 млн. долара - на Соломоновите острови, за да помогне за провеждането на свободни и честни избори през 2028 г., съобщи БТА. Токио ще работи заедно с Програмата на ООН за развитие, като средствата ще отидат за техническа помощ и подкрепа на местната изборна администрация.

Зад помощта има и геополитически залог. Китай значително увеличи влиянието си на Соломоновите острови през последните години, а през 2022 г. двете държави подписаха споразумение за сигурност, което предизвика тревога в Австралия, САЩ и Япония.

Новият премиер Матю Уейл вече обяви, че ще преразгледа споразумението с Пекин. За Япония по-тесните отношения с островната държава са част от стратегията й за "свободен и отворен Индо-Тихоокеански регион".