ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коментар на седмицата №2: Кандев е отличен полицай...

Времето София 29° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23594628 www.24chasa.bg

Япония дава 2,8 млн. долара на Соломоновите острови за честни избори

1060
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: pixabay

Япония ще предостави до 430 млн. йени - около 2,8 млн. долара - на Соломоновите острови, за да помогне за провеждането на свободни и честни избори през 2028 г., съобщи БТА. Токио ще работи заедно с Програмата на ООН за развитие, като средствата ще отидат за техническа помощ и подкрепа на местната изборна администрация.

Зад помощта има и геополитически залог. Китай значително увеличи влиянието си на Соломоновите острови през последните години, а през 2022 г. двете държави подписаха споразумение за сигурност, което предизвика тревога в Австралия, САЩ и Япония.

Новият премиер Матю Уейл вече обяви, че ще преразгледа споразумението с Пекин. За Япония по-тесните отношения с островната държава са част от стратегията й за "свободен и отворен Индо-Тихоокеански регион".

СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Бракът на Пъдеви получи подпис, но е прекрасна комедия с дребни жестове