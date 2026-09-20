България отново влезе в политическите нападки в Северна Македония

България отново бе намесена в спора между управляващите и опозицията в Северна Македония. Депутатът от управляващата ВМРО-ДПМНЕ Бране Петрушевски обвини лидера на СДСМ Венко Филипче, че "продава идентичността и езика" на страната на България, съобщи БТА.

Нападките идват след пореден остър сблъсък между двете партии за европейския път на Скопие. Филипче обвинява правителството на Християн Мицкоски, че с политиката си държи страната в изолация, докато управляващите твърдят, че опозицията е приемала отстъпки пред София.

Спорът отново опира до условието българите да бъдат вписани в конституцията на Северна Македония - ангажимент, заложен в европейската преговорна рамка, без чието изпълнение страната не може да премине към следващия етап от преговорите с ЕС.