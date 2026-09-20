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Италия забранява мюсюлманските бурки в училище и ограничава чужденците

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Мюсюлмански бурки. СНИМКА: Pixabay

Италия планира да забрани мюсюлманските забрадки в училище и да ограничи броя на чуждестранните ученици в класовете.

Това каза премиерът на страната Джорджа Мелони по време на събитие, организирано от младежката организация на партията ѝ "Италиански братя".

Министърът на образованието Джузепе Валдитара каза, че съществуващото ограничение чуждестранните ученици да бъдат до 30% от един клас не се прилага ефективно. Затова управляващите възнамеряват принципът да бъде регламентиран със закон.

"Не искаме училища гета", каза Валдитара.

Италия е сред държавите, които са най-заплашени от мигрантски вълни и темата е сред основните предизвикателства пред италианските власти.

Интеграцията на мигрантите, особено на онези от мюсюлмански държави, предизвика противоречия - не само сред политиците, но и в обществото. Дебатите за религиозните символи, културната интеграция и получаването на гражданство често поляризират италианците.

Според Мелони ако мнозинството ученици в клас не разбират италиански - не може да става дума за интеграция, а за неглижиране на проблем.

Италианският премиер обеща мерките да бъдат представени скоро, съобщи БНТ.

Мюсюлмански бурки. СНИМКА: Pixabay

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