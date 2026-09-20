Италия забранява мюсюлманските бурки в училище и ограничава чужденците

Италия планира да забрани мюсюлманските забрадки в училище и да ограничи броя на чуждестранните ученици в класовете.
Това каза премиерът на страната Джорджа Мелони по време на събитие, организирано от младежката организация на партията ѝ "Италиански братя".
Министърът на образованието Джузепе Валдитара каза, че съществуващото ограничение чуждестранните ученици да бъдат до 30% от един клас не се прилага ефективно. Затова управляващите възнамеряват принципът да бъде регламентиран със закон.
"Не искаме училища гета", каза Валдитара.
Италия е сред държавите, които са най-заплашени от мигрантски вълни и темата е сред основните предизвикателства пред италианските власти.
Интеграцията на мигрантите, особено на онези от мюсюлмански държави, предизвика противоречия - не само сред политиците, но и в обществото. Дебатите за религиозните символи, културната интеграция и получаването на гражданство често поляризират италианците.
Според Мелони ако мнозинството ученици в клас не разбират италиански - не може да става дума за интеграция, а за неглижиране на проблем.
Италианският премиер обеща мерките да бъдат представени скоро, съобщи БНТ.