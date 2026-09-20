Луксозните марки губят милиони клиенти

Луксозните марки губят клиентите, които искат скъпи чанти, часовници и дрехи, но не принадлежат към най-богатата част от обществото. Около 60 млн. души са се отдръпнали от пазара на луксозни стоки от 2020 г. насам - приблизително 15% от световната му клиентска база, съобщи БТА, позовавайки се на оценки на Bain.

Промяната вече удря и гигантите. Пазарната стойност на LVMH - собственик на Louis Vuitton и Dior - е паднала с повече от половината спрямо върха си през 2023 г. Част от причината са и цените - редица марки са ги увеличили с между 50 и 70% спрямо 2019 г.

Най-богатите обаче продължават да харчат. Hermès, Brunello Cucinelli и собственикът на Cartier - Richemont, се представят по-добре, а все повече заможни клиенти предпочитат бижу за 10 000 евро пред чанта за 7000 евро, защото възприемат златото и скъпоценностите и като начин за съхраняване на стойност.