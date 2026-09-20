42% от писателите в Нидерландия не получават и евро от аудиокнигите си

Около 42% от писателите и преводачите в Нидерландия не получават никакви приходи от произведенията си, когато те се предлагат като аудиокниги в търговските платформи, съобщи БТА. Данните показват сериозна разлика между растящия бизнес със слушане на книги и парите, които стигат до самите им автори.

Проблемът става все по-голям с увеличаването на популярността на дигиталните книги. Моделът на абонаментните платформи означава, че читателят плаща една месечна такса за достъп до огромен каталог, но разпределението на приходите към авторите и преводачите остава спорно.

Аудиокнигите набират скорост и в България. През 2025 г. 5,77% от българите, използвали интернет през предходните три месеца, са купили електронна или аудиокнига - спрямо едва 2,13% година по-рано.