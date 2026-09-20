Овенът Рамбо се заклещи в тръба, подгонен от разгонени женски

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100-килгорамовият овен Рамбо се заклещи в тръба, след като бе подгонен от разгонени женски. Любопитната случка се разиграва в Англия, като пожарната и спасителна служба на Девън и Съмърсет намира белият овен да лежи в бетонна тръба със свити напред предни крака.

Рамбо е спасен от пожарникарите, които са получили сигнал за бедстващото животно в неделя.

От службата заявиха, че екипът е успял да измъкне Рамбо, използвайки различни съоръжения, включително прът за почистване на комини, въже и платнище, поставено под животното, пише BBC.

Собственичката му Бекс Мейнард от фермата „Уестърн" в Кингсдън, Съмърсет, разказа, че Рамбо е излязъл от тунела „без излишни церемонии", но напълно невредим.

След инцидента тя е заградила двата края на тунела с метални решетки, за да предотврати „повторение на случката", като същевременно позволява на дъждовната вода да преминава.

За да спести неудобството на Рамбо, Мейнард подчерта, че в момента той има „девет доста любвеобилни овце, които се борят за цялото му внимание".

„Рамбо има право на малко спокойствие и тишина от време на време", каза тя. „Той твърди, че просто си е взел заслужена почивка от романтичните си задължения, като същевременно е проверявал конструктивната цялост на моста откъм долната му страна.

От пожарната служба заявиха, че поради „уникалния характер" на инцидента екипът е трябвало да подходи нестандартно, за да извърши спасителната операция, разчитайки единствено на оборудването, налично в пожарния автомобил.

„Използвайки пръти за почистване на комини, екипът успя да прекара въже около Рамбо, докато под него внимателно се позиционираше платнище", обясниха те.

„След като всичко беше подготвено безопасно, въжето беше дръпнато, което позволи на Рамбо да се плъзне по платнището и да излезе от тръбата.

Накрая доволният Рамбо беше оставен на грижите на фермерите."