Ако ИИ сам решава сложните задачи, какво ще правят математиците

Изкуственият интелект вече навлиза в територия, която доскоро изглеждаше запазена само за най-добрите човешки умове - решаването на сложни математически задачи. Това кара учените да си задават все по-сериозно въпроса каква ще бъде ролята на математиците, ако машините започнат сами да откриват решения и доказателства, съобщи БТА.

Поводът е бързият напредък на новите модели. Те вече не се използват само като калкулатори, а могат да предлагат подходи към задачи, да проверяват доказателства и да търсят връзки между различни области на математиката. Това може да съкрати работа, отнемаща месеци или години, до дни.

Учените обаче не очакват математикът просто да стане излишен. Ако ИИ поеме част от търсенето на решения, човекът ще трябва все повече да определя кои въпроси си струва да бъдат зададени, да проверява получените резултати и най-вече да обяснява защо едно доказателство е важно. Така голямата промяна може да не е краят на математиката, а началото на съвсем различен начин тя да се прави.