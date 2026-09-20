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Изборите в Берлин приключиха при рекордно висока активност

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Избори СНИМКА: "24 ЧАСА"

Избирателните секции в Берлин затвориха след вот, преминал при необичайно висока избирателна активност, съобщи БТА. Жителите на германската столица гласуваха за нов състав на местния парламент, който впоследствие трябва да определи и кой ще управлява града.

Още преди края на изборния ден активността вървеше над тази при предишния вот. Изборите се следят внимателно и извън Берлин, тъй като резултатите в германската столица традиционно се приемат и като важен тест за настроенията към основните политически партии в страната.

Берлин има особен статут - той е едновременно град и една от 16-те федерални провинции на Германия. Затова местният вот определя не само управлението на столицата, но има значение и за политическия баланс на федерално равнище.

Избори СНИМКА: "24 ЧАСА"

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