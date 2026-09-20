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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23595027 www.24chasa.bg

Дизелът във Франция удари нов рекорд - 2,41 евро за литър

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СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Цената на дизела във Франция достигна нов исторически рекорд от 2,41 евро за литър, съобщи БТА. Поскъпването продължава на фона на напрежението на международните петролни пазари и вече се усеща пряко от френските шофьори и транспортния бизнес.

Само за последните седмици горивата поскъпнаха чувствително и в други европейски държави. По-рано Германия също отчете рекордни цени на дизела, а скъпият петрол отново поставя правителствата под натиск да търсят начини за ограничаване на удара върху домакинствата и бизнеса.

Франция вече има опит с подобна криза - именно рязкото поскъпване на горивата и планираното увеличение на данъците върху тях дадоха началото на протестите на "жълтите жилетки" през 2018 г., които впоследствие прераснаха в по-широко недоволство срещу икономическата политика на властта.

СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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