Тръмп: Хутите се съгласиха да не воюват със САЩ

Йеменските хути са се съгласили да не воюват срещу САЩ, въпреки че през последните дни засилиха атаките си срещу Саудитска Арабия. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, съобщи БТА, позовавайки се на "Фокс нюз". Тръмп твърди, че движението не иска Вашингтон да се намесва пряко във военните действия.

Американски представители действително проведоха разговори с представители на подкрепяните от Иран хути в Оман. Според източници на Ройтерс движението е уверило Вашингтон, че няма намерение да атакува американски кораби и ще спазва примирието със САЩ от 2025 г.

В същото време конфликтът със Саудитска Арабия се разраства. Само ден по-рано Рияд съобщи, че е прехванал балистична ракета, насочена към столицата, а хусите обявиха атаки и срещу петролни обекти. Тръмп досега отказва исканията САЩ да нанесат директни удари по движението, като Вашингтон се ограничава до разузнавателна и друга подкрепа за саудитците.