Лидерът на "Яблоко": Вървим към ядрена война

Руската партия "Яблоко" сега, и по време на изборите, и в цялостната си политическа работа се стреми да спаси хората в Русия и цялото човечество от ядрена война. Това заяви лидерът на партията Николай Рибаков в интервю за предаването на Би Ти Ви "120 минути".

"Това наистина е много тревожна прогноза. За голямо съжаление, сега много хора, които би трябвало да го разбират, не го разбират, не вярват в него и смятат, че нашата позиция, нашите предупреждения, се основават на желанието ни да предизвикаме у хората някакъв страх. Но същото ни казваха и в навечерието на 24 февруари 2022 г., че си измисляме, фантазираме и нагнетяваме страхове, и че 24 февруари 2022 г. не може да се случи", каза Рибаков.

"Много политици, близки до Кремъл, активно и публично призовават за употребата на тактическо ядрено оръжие. Според най-добрите експерти няма да има никаква разлика в последиците между тактическото и стратегическото ядрено оръжие. Да, в нашата доктрина е записано, че Русия няма да използва ядрено оръжие, ако нищо не заплашва съществуването на държавата. Но призовавам всички да не правят експерименти по такъв въпрос. Не искам моят живот, Вашият живот, животът на моите и Вашите близки и любими хора да виси на косъм от това дали някой ще вземе такова решение или не - било то президентът Путин или някой друг", заяви Рибаков.

"Не искам нашият живот с вас и нашето бъдеще да бъдат подложени дори в най-малка степен на такъв риск, какъвто би съществувал, ако това оръжие бъде използвано. Защото след това няма да имаме възможност с Вас да обсъждаме кой е бил прав и кой е грешал. Ако грешим и такова нещо не се случи, ще бъдем щастливи. Работим именно за това. Работим, за да не се случи. Но още веднъж искам да кажа, че това не е въпрос, по който после ще може да се каже: „Да, грешахме, но все пак се случи." Защото унищожението ще бъде взаимно, пълно и окончателно. И след няколко милиона или милиарда години на планетата ще съществува нова цивилизация, но никой от нас няма да бъде там", каза още политикът.