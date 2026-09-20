От периферията на ЕС до важен кръстопът - Средният коридор прави България свързващо звено между Европа и Азия

Жп връзката Ямбол - Елхово - Лесово с турската граница, пристанищата във Варна и Бургас и инициативата Sea2Sea са сред проектите, които ще дадат на страната ни по-голяма роля в новия търговски маршрут

До 12 млрд. евро публични и частни инвестиции за нов маршрут за търговия между Европа и Азия и регионална среща за свързаност с българския премиер - с тези новини страната ни попадна в центъра на една от новите инициативи, обявени от Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на ЕС. Преди дни в Страсбург председателката на ЕК представи плановете за т.нар. Среден коридор - маршрут, който

трябва да свърже Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар

Средният коридор, познат още като Транскаспийски международен транспортен маршрут, е мрежа от железопътен, морски и автомобилен транспорт. Той е около 6500 км и тръгва от Китай, преминава през Казахстан и Каспийско море, Азербайджан и Грузия и стига до Черно море, а оттам стоките продължават към европейските пазари. Основен момент при него е, че заобикаля Русия за разлика от традиционния северен маршрут между Китай и Европа.

Коридорът реално не е нова идея, но геополитическото му значение се засили след началото на войната в Украйна, тъй като Европа започна да търси алтернативни маршрути за търговията си с Азия. По маршрута все още има предизвикателства, свързани с недостатъчно развитата инфраструктура в някои от страните, както и с ограничения капацитет и претоварването при преминаването на Каспийско море.

За България ключова точка е Черно море. Страната ни може да се превърне във вход към европейската транспортна мрежа, ако пристанищата, железниците и връзките към останалата част от ЕС бъдат добре развити. В управленската програма на кабинета “Радев” до 2030 г. например е предвидено изграждането на жп връзката Ямбол - Елхово - Лесово - турска граница именно като част от Средния коридор. Планира се и мултимодална свързаност между Егейско море, Черно море и Дунав чрез надграждането на проекта Sea2Sea и реализацията на инфраструктурни проекти между България, Гърция и Румъния.

В речта си Фон дер Лайен обясни, че чрез инициативата Global Gateway Брюксел ще се стреми да привлече до 12 млрд. евро публични и частни инвестиции за Средния коридор. Целта е маршрутите да бъдат диверсифицирани, търговските потоци да се утроят, а времето за транзит на товари да бъде доста съкратено до 2030 г. Фон дер Лайен обяви и регионална среща на върха за свързаност с българския премиер Румен Радев, която ще се състои през 2027 г.

След речта на германката Радев определи споменаването на България като знак за ролята на страната в европейската политика:

“България нито е в периферията, нито е в изолация”

И допълни: “България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа. И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения със стратегическа стойност за бъдещето на Европа”.

По думите му предстоящата среща е израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност, а сега ние сами си даваме шанса да превърнем нашата география в стратегическо предимство.

Президентът Илияна Йотова също определи българския акцент в речта като важен за страната: “Няма как да не се гордея като българка от това, което чух. Държавата ни беше спомената в изключително положителен контекст. Това е голям геоикономически пробив на България”.

Сред най-важните предложения в речта на Фон дер Лайен беше и това за Канада. Шефката на ЕК предложи страната да стане първият асоцииран член на ЕС, докато от трибуните на Европарламента я слушаше канадският премиер Марк Карни.

Асоциираното членство не е пълноправно такова. Става дума за нов формат на много засилено партньорство, който тепърва трябва да бъде изработен. Фон дер Лайен предложи отношенията да преминат от CETA към Alliance for the Future, като се очаква да се наблегне на силно сътрудничество в производството, технологиите, отбранителната индустрия, Арктика, енергетиката, критичните минерали, изкуствения интелект, квантовите технологии и киберсигурността.

След геополитиката

Фон дер Лайен постави икономиката като ключов приоритет

Тя обеща до края на следващата година да бъде завършена пътната карта “Една Европа, един пазар”, която трябва да премахне оставащите бариери пред бизнеса. Сред конкретните мерки са 12 пакета “Омнибус”, с които ЕК цели да намали административната тежест за бизнеса с около 17 млрд. евро годишно. Фон дер Лайен обърна внимание и на енергетиката, като постави за цел удвояване на дела на електроенергията до 2040 г. Според нея това може да спести до 260 млрд. евро годишно от внос на изкопаеми горива.

Шефката на ЕК не пропусна да спомене и Китай. ЕС има търговски дефицит с Пекин от около 1 млрд. евро дневно, а зависимостта от Китай за редица критични суровини е над 80%, като при някои редкоземни елементи достига дори 90%.

Изкуственият интелект също беше важна част от речта на Фон дер Лайен. Германката отбеляза, че

ЕС трябва да развива собствен капацитет

и да използва ИИ в здравеопазването, транспорта, земеделието, производството, енергетиката и отбраната. А по отношение на технологиите и възрастовите ограничения Фон дер Лайен разкри, че ЕК ще предложи Европейски закон за децата с минимална възраст от 13 г. за достъп до социални мрежи, родителски контрол за профилите на деца между 13 и 15 г. и забрана за персонализирани профили на деца под 15 г.

Във връзка с войната в Украйна Фон дер Лайен обеща допълнителна подкрепа преди зимата, включително за енергетиката и ПВО, както и засилване на санкциите срещу Русия.

Тя обяви и съвместен проект с Киев за модулна противоракетна и противовъздушна система - Freyja, както и възможност останалите средства по европейския инструмент SAFE да бъдат използвани за общи проекти с отбранителна индустрия на страната.

Фон дер Лайен представи и идея за нова европейска стратегия за сигурност, включително т.нар. Европейски член 4, Европейски съвет за сигурност и развитие на общи стратегически способности, който да включва ПВО, стратегически транспорт, Космос и киберсигурност.

Предвид тежкото лято, което преживяха милиони европейци, Фон дер Лайен постави и акцент върху климата в тазгодишната си реч. Тя определи изминалите месеци като “лятото на истината”, тъй като 660 хил. хектара в Европа бяха изпепелени, 12 млн. тона реколта бяха загубени, а над 35 хил. бяха смъртните случаи, свързани с горещите вълни.

Затова ЕК ще представи нова рамка за климатична устойчивост и ще определи 100-те най-уязвими територии в Европа, за които да бъдат оценени рисковете и необходимите мерки.