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Вучич предизвика водача на "Студентската листа" на телевизионен дебат

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Александър Вучич

Сръбският президент Александър Вучич предизвика водача на "Студентската листа" Илия Сърданович на телевизионен дебат, съобщи БТА. Поканата идва малко повече от месец преди предсрочните парламентарни избори в Сърбия на 25 октомври, на които Вучич ще води листата "Александър Вучич - Единна Сърбия".

Сърданович е начело на листата "Студентите побеждават", израснала от протестното движение, което повече от година разтърсва Сърбия. Протестите започнаха след срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад през ноември 2024 г. и постепенно прераснаха в по-широко недоволство срещу корупцията и начина, по който работят държавните институции.

Студентското движение вече влиза директно в изборната битка. То представя програма от 11 точки, а част от опозицията настояваше партиите да застанат зад студентската листа вместо да участват отделно. В крайна сметка проевропейският опозиционен блок "Европейска Сърбия" внесе собствена листа на 19 септември.

Телевизионният сблъсък засега не е договорен. По-рано Сърданович е отказал участие в дебат с Вучич, а представители на управляващата Сръбска прогресивна партия използваха отказа, за да атакуват студентската листа.

Александър Вучич

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