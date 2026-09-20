Вучич предизвика водача на "Студентската листа" на телевизионен дебат

Сръбският президент Александър Вучич предизвика водача на "Студентската листа" Илия Сърданович на телевизионен дебат, съобщи БТА. Поканата идва малко повече от месец преди предсрочните парламентарни избори в Сърбия на 25 октомври, на които Вучич ще води листата "Александър Вучич - Единна Сърбия".
Сърданович е начело на листата "Студентите побеждават", израснала от протестното движение, което повече от година разтърсва Сърбия. Протестите започнаха след срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад през ноември 2024 г. и постепенно прераснаха в по-широко недоволство срещу корупцията и начина, по който работят държавните институции.
Студентското движение вече влиза директно в изборната битка. То представя програма от 11 точки, а част от опозицията настояваше партиите да застанат зад студентската листа вместо да участват отделно. В крайна сметка проевропейският опозиционен блок "Европейска Сърбия" внесе собствена листа на 19 септември.
Телевизионният сблъсък засега не е договорен. По-рано Сърданович е отказал участие в дебат с Вучич, а представители на управляващата Сръбска прогресивна партия използваха отказа, за да атакуват студентската листа.