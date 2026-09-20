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Датската премиерка запази мълчание за сделката със САЩ за Гренландия

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Мете Фредериксен

Датският премиер Мете Фредериксен и днес отказа да разкрие подробности за подготвяното споразумение между Дания, Гренландия и САЩ, съобщи БТА. Тя заяви, че ще говори за съдържанието едва когато сделката бъде окончателно договорена. Очаква се документът да бъде подписан следващата седмица в Ню Йорк покрай Общото събрание на ООН.

Споразумението трябва да позволи значително разширяване на американското военно присъствие в Гренландия. Доналд Тръмп твърди, че то ще даде на Вашингтон "постоянен контрол" върху сигурността на острова, но Копенхаген и властите в Нуук подчертават друго - суверенитетът на Дания и правото на гренландците на самоопределение остават неприкосновени.

Темата предизвика сериозно напрежение между двете страни, след като Тръмп многократно заявяваше, че САЩ трябва да контролират Гренландия заради стратегическото й положение и заплахите от Русия и Китай. Сега Фредериксен определя бъдещата сделка като добра за сигурността на Дания, Гренландия, Европа и НАТО, но настоява, че договорените "червени линии" трябва да бъдат спазени.

Мете Фредериксен

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