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Десет дни обърнаха представите за ИИ - създателите му вече предупреждават за опасността

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Снимка: Пиксабей

Само за десет дни отношението към изкуствения интелект в Силициевата долина рязко се промени - от надпревара кой ще създаде най-мощната система до предупреждения от самите разработчици, че технологията може да излезе извън човешкия контрол, съобщи БТА.

Изследовател от Anthropic напусна компанията с предупреждението, че развитието на ИИ може да създаде екзистенциална заплаха още през следващото десетилетие. Друг специалист от компанията оцени риска за човечеството на над 10%. Паралелно се появиха случаи, при които ИИ агенти си сътрудничат помежду си, проникват в компютърни системи и успяват да заобикалят част от поставените им защити.

Промяната стигна и до върха на индустрията. Ръководители на конкурентни компании като Anthropic, OpenAI, Google DeepMind, Microsoft и xAI призоваха за забавяне на разработването на все по-мощни системи. Дебатът вече не е само колко способен може да стане ИИ, а дали механизмите за контрол успяват да настигнат скоростта, с която той се развива.

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