Крайната левица води на изборите в Берлин според екзитполовете

Крайнолявата партия "Левицата" излиза на първо място на изборите за местния парламент в Берлин, показват първите екзитполове след затварянето на секциите, съобщи БТА. Вотът се следи внимателно и на национално ниво заради политическата тежест на германската столица.

Резултатът е особено важен на фона на разместването на политическите сили в Германия и засилването на партиите извън традиционния център. Берлин от години е една от най-силните територии на "Левицата", особено в източната част на града.

Берлин е едновременно столица и една от 16-те германски провинции, затова вотът определя състава на местния парламент и бъдещото управление на града. Окончателните резултати ще покажат и каква коалиция изобщо може да бъде съставена.