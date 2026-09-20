Русия приключи парламентарните избори на фона на масирана украинска атака с дронове

Последният ден от парламентарните избори в Русия премина под сянката на масирана украинска атака с дронове срещу Москва и други райони на страната, съобщи БТА. Руски представители съобщиха за свалени безпилотни апарати, докато избирателните секции приключваха работа.

Вотът се провежда в продължение на няколко дни и трябва да определи новия състав на Държавната дума. Изборите протичат повече от четири години след началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна, а войната остава основният фон на политическия живот в страната.

Русия провежда гласуване и в окупирани украински територии, чието анексиране Москва обяви, но което не е признато от Украйна и по-голямата част от международната общност. Киев от своя страна продължава ударите с дронове дълбоко на руска територия, включително срещу Москва и енергийни и военни обекти.