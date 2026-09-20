Мерц нарече резултата от изборите „катастрофален" и обеща да ускори реформите

Германският канцлер Фридрих Мерц определи представянето на своя Християндемократически съюз (ХДС) на изборите в Мекленбург-Предна Померания като „катастрофално" и заяви, че правителството му ще продължи с реформите, съобщи БТА. Първите прогнозни резултати поставят партията пред най-слабото ѝ представяне в 81-годишната ѝ история.

Ударът е още по-сериозен, защото идва само две седмици след тежката загуба на ХДС в Саксония-Анхалт, където „Алтернатива за Германия" спечели близо 44%, а консерваторите останаха с около 17%. Сега АзГ води и в Мекленбург-Предна Померания, докато социалдемократите са втори.

Мерц обаче даде знак, че няма намерение да се оттегля. Още след предишното поражение той заяви, че оставка не стои пред него, а сега обещава да ускори спорните реформи, включително промените в пенсионната система.

Християндемократическият съюз е напът да запише най-тежкия изборен резултат в 81-годишната си история на регионалния вот в Мекленбург-Предна Померания, показват първите екзитполове. Крайнодясната „Алтернатива за Германия" излиза начело, а социалдемократите заемат второто място.

Провинцията никога не е била сред бастионите на ХДС, но този път партията влезе в изборите с опасност дори да се доближи до 5-процентната бариера за представителство в местния парламент. Резултатът идва в момент, когато правителството на Мерц е под натиск заради икономическия застой и трудните реформи, а поредицата регионални избори показва сериозно отстъпление за традиционните партии.