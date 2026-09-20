Русия плаши с ответни удари по Киев след атаките по време на изборите

Русия обеща ответни удари срещу Киев след мащабната украинска атака с дронове в последния ден от парламентарните избори, съобщи БТА. Москва твърди, че атаките са били насочени не само срещу инфраструктура, но и към нарушаване на гласуването.

По данни на руските власти над 1600 дрона са били прехванати от събота насам, като около 450 са били насочени към Москва. При ударите в Московска област има загинали и ранени, повредена е и Московската петролна рафинерия.

Киев от своя страна заявява, че атакува обекти, свързани с руската военна и енергийна инфраструктура. Ескалацията идва на фона на приключващите тридневни парламентарни избори в Русия - първите след началото на пълномащабната война през 2022 г.