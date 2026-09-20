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Граф Спенсър: Уилям и Хари знаеха за думите на баща им "Скоро ще забравим за Даяна"

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Ерл Спенсър КАДЪР: Екс/@benonwine

Граф Спенсър предполага, че принцовете Уилям и Хари вече са знаели за твърдението му, че след смъртта на майка им, бъдещият крал Чарлз е казал: „Скоро ще забравим за Даяна"

Книгата на вуйчото на Уилям и Хари предизвика огромен скандал на Острова и предизвикаха словесна война с краля. С болезнени подробности граф Спенсър си припомня поведението на Чарлз в часовете и дните след смъртта на Даяна. В книгата си той критикува „липсата на видима загриженост" от страна на кралските особи към принц Хари в деня на погребението на майка му Даяна.

Днес граф Спенсър заяви, че скандалните му твърдения относно краля след смъртта на принцеса Даяна „няма да бъдат изненада" за Уилям и Хари, пише "Дейли мейл".

Графът намекна, че в миналото е информирал двамата братя за думите на Чарлз, изречени по време на спор относно погребението ѝ - че майка им скоро ще бъде забравена.

Ерл Спенсър КАДЪР: Екс/@benonwine

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