Без изненада - "Единна Русия" на Путин печели убедително парламентарните избори

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Партията "Единна Русия" на президента Владимир Путин очаквано печели убедително парламентарните избори в страната.

Това сочат данни от екзитпол, публикувани след края на гласуването, предаде АФП.

Според проучването на държавния Всеруски център за изследване на общественото мнение „Единна Русия" получава 49,4% от гласовете – приблизително колкото на предишните парламентарни избори през 2021 г.

Комунистическата партия и националистическата Либерално-демократическа партия на Русия (ЛДПР) получават съответно 14,2% и 10,7%.

Активността на парламентарните избори в Русия е надхвърлила 55%, съобщиха от Централната избирателна комисия, цитира БНР. Това е над 3% повече в сравнение с предишните избори през 2021г.

Освен управляващата "Единна Русия" до участие във вота бяха допуснати още 9 лоялни към Кремъл партии.

Централната избирателна комисия отказа регистрация на партията "Яблоко", която открито се обяви за прекратяване на войната срещу Украйна.

Партията на властта контролираше около две трети от местата в досегашната Дума. Повечето кандидати, които открито се противопоставят на войната, не бяха допуснати до изборите. Гласуване се проведе и в окупирани украински територии, което Киев и ЕС определят като нарушение на международното право.

Изборният ден премина и на фона на мащабни украински атаки с дронове срещу Москва и други райони на Русия. Руските власти съобщиха и за кибератаки срещу системите за електронно гласуване. Окончателните резултати се очакват след приключването на преброяването, съобщи БТА.